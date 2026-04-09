В Чуйской области пройдет "Шашлычный фестиваль"

Радиостанция "Ретро FM Кыргызстан" 3 мая откроет сезон отдыха на свежем воздухе ежегодным "Шашлычным фестивалем". Мероприятие пройдет на горнолыжной базе "ЗИЛ" в селе Таш-Башат.

Как сообщили организаторы, фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 17:00. Вход для всех желающих свободный.

В программе заявлены живые выступления артистов, дискотека под открытым небом, конкурсы и розыгрыши призов. Гостям также предложат формат пикника. Участники могут привезти с собой продукты и провести день в горах.

Центральным событием станет кулинарный конкурс на звание "Шашлычного короля". Команды будут соревноваться в трех номинациях: презентация, кулинарное мастерство и оформление блюда.

Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив сообщение "Будем жарить!" на WhatsApp по номеру 0701 53 10 45. В команде должно быть пять человек: два участника и три болельщика. Все ингредиенты и инвентарь команды привозят с собой, а блюдо готовят на месте.

По данным организаторов, фестиваль ежегодно собирает до трех тысяч гостей.


