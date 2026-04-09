КФБ готовится к запуску торгов драгоценными металлами

На Кыргызской фондовой бирже (КФБ) обсудили запуск торгов драгоценными металлами. Круглый стол объединил представителей банков и брокерских компаний.

Как сообщили организаторы, запуск стал продолжением договорённостей, достигнутых 3 апреля 2026 года. Тогда КФБ, ОАО "Кыргызалтын" и ЗАО "Центральный депозитарий" подписали соглашение, позволяющее свободную куплю-продажу золота через автоматизированную биржевую систему.

В ходе встречи участникам разъяснили механизмы взаимодействия между структурами, роль маркет-мейкеров и технические условия покупки, хранения и перепродажи золота.

Руководитель сектора драгоценных металлов КФБ Алмаз Каракожоев отметил, что внедрение биржевого механизма торговли золотом является стратегической инициативой. По его словам, это создаёт прозрачную систему для работы с золотыми активами на базе государственной инфраструктуры.

Председатель Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев подчеркнул, что запуск торгов упростит онлайн-приобретение золота и создаст новые возможности для инвестиций. Он также отметил, что для банков это станет дополнительным продуктом и может увеличить спрос на драгоценный металл.

Кроме того, по его словам, формирование рыночной цены на золото на бирже позволит привлечь новых участников. Абдраев также заявил о необходимости развития валютного сектора на КФБ, отметив, что валютные торги являются распространённой мировой практикой.

Ожидается, что запуск торгов драгоценными металлами расширит инвестиционные возможности и станет стимулом для развития финансового рынка страны.