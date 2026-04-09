На Иссык-Куле продолжаются работы по защите экосистемы

Сотрудники туристическо-экологической милиции продолжают работы по очистке дна озера Иссык-Куль от незаконных рыболовных сетей. Мероприятия проводятся на постоянной основе в рамках охраны экосистемы водоёма.

Как сообщили в ведомстве, ежедневно из воды извлекаются синтетические сети длиной до 100 метров. По оценкам специалистов, такие сети представляют серьёзную угрозу для рыб и других водных обитателей, а также способствуют загрязнению воды микропластиком и повреждению донных экосистем.

В работе используются современные технологии надводные и подводные дроны, камеры, моторные лодки и специальные захваты, позволяющие обнаруживать и удалять сети.

По данным милиции, за последние годы количество незаконных сетей значительно сократилось. Если ранее их извлекали сотнями, то сейчас речь идёт о единичных случаях.

Работы ведутся в рамках исполнения указа президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль".

В ведомстве подчеркнули, что сохранение озера требует участия не только государственных структур, но и самих граждан.


