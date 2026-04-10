В бюджете России зафиксирован опережающий рост расходов в начале года

Министерство финансов РФ представило данные по исполнению федерального бюджета за первый квартал 2026 года. Согласно отчету, разрыв между расходами и доходами достиг критической отметки в 4,6 трлн рублей. Эта сумма уже на 20% превышает лимит дефицита, который был заложен правительством на весь текущий год (3,8 трлн рублей).

Финансовые показатели демонстрируют разнонаправленную динамику. Расходная часть бюджета за три месяца выросла до 12,9 трлн рублей, что на 17% больше показателей прошлого года. В то же время доходы просели на 8,2% и составили 8,3 трлн рублей. Основным фактором снижения стало резкое падение нефтегазовых поступлений - они сократились на 45%, составив лишь 1,4 трлн рублей. Ненефтегазовый сектор, напротив, показал умеренный рост на 7,1%, принеся казне 6,9 трлн рублей.

В Минфине ситуацию объясняют спецификой планирования: резкий взлет расходов связывают с оперативным авансированием и быстрым заключением госконтрактов в начале года. Тем не менее текущий масштаб дефицита является беспрецедентным. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года он был менее 1,96 трлн рублей, в 2024 году составил всего 0,6 трлн, а 2022 год бюджет и вовсе закрывал с профицитом.

Ситуация осложняется внешними факторами. Мировые цены на нефть опустились ниже отметки в 100 долларов за баррель на фоне дипломатического сближения США и Ирана. В условиях низких котировок и исчерпания плановых лимитов эксперты не исключают возможного секвестра бюджета - сокращения государственных расходов для поддержания финансовой устойчивости страны до конца года.