Кыргызстанский мед выходит на рынок Узбекистана

Торговое представительство Кыргызстана в Узбекистане обеспечило выход отечественного производителя меда, компании "Медовая Артель", на рынок соседней республики. В рамках государственной поддержки предприятию оказали помощь в регистрации юридического лица и адаптации бизнеса к местному законодательству, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

9 апреля 2026 года в Ташкенте состоялось подписание договора аренды торговой площади на территории крупного комплекса Food City. Это позволит организовать прямые розничные продажи кыргызстанской продукции в узбекской столице.

В ближайшее время планируется отправка первой экспортной партии объемом 4 тонны натурального меда. Торгпредство отмечает, что данный проект является частью масштабной работы по укреплению экономического сотрудничества между странами и расширению экспортного потенциала Кыргызстана. Налаживание системных поставок в Ташкент станет важным этапом в продвижении бренда отечественного меда на внешних рынках.