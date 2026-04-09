ГКНБ задержал адвоката за мошенничество в крупном размере

ГКНБ Кыргызской Республики выявил факт мошенничества со стороны адвоката А.М.Р.

По данным ведомства, адвокат, введя в заблуждение гражданина М.У.М. пообещал содействие в прекращении уголовного дела в отношении его отца А.М.М. и освобождении его из-под стражи. За это он получил 15 000 долларов и 200 000 сомов.

Адвокат не исполнил и деньги в полном объёме не вернул. Возвращено 5 000 долларов, при этом оставшаяся сумма 10 000 долларов и 200 000 сомов незаконно удерживается. Потерпевшему причинён значительный материальный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 части 3 пункту 1 УК Кыргызской Республики "Мошенничество".

Адвокат был задержан в порядке статей 96 и 97 УПК Кыргызской Республики и водворён в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.