Мээрим Жуманазарова завоевала золотую медаль чемпионата Азии по борьбе

Представительница сборной Кыргызстана Мээрим Жуманазарова завоевала золотую медаль чемпионата Азии по спортивной борьбе, который проходит в Бишкеке.

Спортсменка выступала в весовой категории до 68 кг. Она начала турнир со стадии 1/4 финала, где одержала убедительную победу над Тхи Линь Данг из Вьетнама со счетом 11:0. В полуфинале кыргызстанка встретилась с представительницей Китая Зэлу Ли - действующей чемпионкой Азии и бронзовым призером ЧМ-2025. Поединок завершился со счетом 1:1, победа была присуждена Жуманазаровой.

В финальной схватке 8 апреля Мээрим Жуманазарова противостояла японке Миве Морикаве, лидеру мирового рейтинга и действующей чемпионке мира в категории до 65 кг. Кыргызстанка выиграла встречу со счетом 2:1, став чемпионкой Азии.

Данная награда стала первой золотой медалью для женской сборной Кыргызстана и пятой в общей копилке национальной команды на этом домашнем первенстве. Ранее Жуманазарова уже выигрывала чемпионат Азии в 2022 году.


