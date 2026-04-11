В Кыргызстане стартует регистрация на турнир KFC Football Cup 2026

Кыргызский футбольный союз объявил о начале регистрации на любительский турнир KFC Football Cup 2026. Принять участие в соревновании смогут только непрофессиональные футболисты.

Турнир пройдет в двух возрастных категориях. В группе U18 (16–17 лет) команда-победитель получит поездку в Турцию, а среди игроков 18 лет и старше главный приз составит 100 000 сомов на команду. Участие бесплатное.

Для регистрации необходимо заполнить заявку на официальной странице турнира и дождаться подтверждения по телефону. Для участников младше 18 лет потребуется письменное согласие родителей.