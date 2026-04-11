Кыргызстан закупит 4,5 млн доз вакцин против ящура из России

По поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова правительственная делегация во главе с заместителем председателя кабинета министров - министром сельского хозяйства Эрлистом Акунбековым посетила Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных во Владимире. Визит был посвящён изучению современных технологий производства ветеринарных препаратов и вопросам контроля особо опасных заболеваний животных в рамках сотрудничества с Россельхознадзором.

Ключевой темой переговоров стало обеспечение страны вакцинами против ящура. Служба ветеринарии Кыргызстана заключила контракт с российским институтом на поставку 4,5 млн доз препаратов: 1 млн доз поступит в ближайшее время, ещё 3,5 млн - до конца лета 2026 года. Это позволит провести масштабную вакцинацию сельскохозяйственных животных по всей стране и поддержать фермерские хозяйства.

Кроме того, стороны договорились о развитии сотрудничества в новом направлении - исследовании заболеваний рыб. Российские специалисты будут привлечены к изучению состояния водных биоресурсов Кыргызстана. Это важно для экономики страны, поскольку подтверждённая биобезопасность аквакультуры является необходимым условием для экспорта продукции на российский рынок.

Также ВНИИЗЖ станет площадкой для повышения квалификации кыргызстанских ветеринаров. Специалисты получат доступ к современным лабораторным практикам и методам обеспечения биобезопасности.

В ходе визита Эрлист Акунбеков также провёл переговоры с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут и руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Обсуждались вопросы расширения экспорта кыргызской агропродукции. Кыргызстан намерен увеличить поставки мясной, молочной, рыбной и переработанной продукции на рынок России.