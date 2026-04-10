В столице Кыргызстана состоялся международный кинофорум "Кинопанорама", приуроченный к празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летнему юбилею выдающегося советского и российского режиссёра Станислава Говорухина. Мероприятие объединило кинематографистов, деятелей культуры и зрителей вокруг идей сохранения исторической памяти и укрепления гуманитарных связей.

​Центральной темой форума стала роль кино в передаче исторической правды. Через призму экранных произведений участники напомнили о подлинной цене Победы, подчеркнув, что успех был достигнут благодаря беспримерному единству всех народов Советского Союза. Особое внимание в программе было уделено кинолентам, повествующим о самоотверженном труде по послевоенному восстановлению стран.

​Значительная часть мероприятий была посвящена творческому наследию Станислава Говорухина. Участники форума отметили, что его работы стали неотъемлемой частью культурного кода и продолжают служить нравственным ориентиром для современной молодежи. Была подчеркнута исключительная роль мастера в воспитании плеяды талантливых актеров и его неоценимый вклад в развитие мирового кинематографа.

​Насыщенная программа "Кинопанорамы" включала в себя не только показы художественных и документальных фильмов, но и практический блок. Для участников были организованы творческие встречи, концерты, а также образовательные мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, что позволило создать площадку для профессионального обмена опытом.

​Организаторами масштабного события выступили АНО "Евразия" и международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Деятельность этих структур направлена на последовательную реализацию инициатив по развитию общего культурного пространства и укреплению сотрудничества между странами евразийского континента на основе общих ценностей, памяти и взаимного уважения. Форум в Бишкеке в очередной раз подтвердил, что кино остается мощнейшим инструментом дипломатии и сближения народов.