Погода
$ 87.40 - 87.65
€ 100.32 - 101.32

В Бишкеке состоялся международный кинофорум "Кинопанорама"

155  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Кыргызстана состоялся международный кинофорум "Кинопанорама", приуроченный к празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летнему юбилею выдающегося советского и российского режиссёра Станислава Говорухина. Мероприятие объединило кинематографистов, деятелей культуры и зрителей вокруг идей сохранения исторической памяти и укрепления гуманитарных связей.

​Центральной темой форума стала роль кино в передаче исторической правды. Через призму экранных произведений участники напомнили о подлинной цене Победы, подчеркнув, что успех был достигнут благодаря беспримерному единству всех народов Советского Союза. Особое внимание в программе было уделено кинолентам, повествующим о самоотверженном труде по послевоенному восстановлению стран.

​Значительная часть мероприятий была посвящена творческому наследию Станислава Говорухина. Участники форума отметили, что его работы стали неотъемлемой частью культурного кода и продолжают служить нравственным ориентиром для современной молодежи. Была подчеркнута исключительная роль мастера в воспитании плеяды талантливых актеров и его неоценимый вклад в развитие мирового кинематографа.

​Насыщенная программа "Кинопанорамы" включала в себя не только показы художественных и документальных фильмов, но и практический блок. Для участников были организованы творческие встречи, концерты, а также образовательные мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, что позволило создать площадку для профессионального обмена опытом.

​Организаторами масштабного события выступили АНО "Евразия" и международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Деятельность этих структур направлена на последовательную реализацию инициатив по развитию общего культурного пространства и укреплению сотрудничества между странами евразийского континента на основе общих ценностей, памяти и взаимного уважения. Форум в Бишкеке в очередной раз подтвердил, что кино остается мощнейшим инструментом дипломатии и сближения народов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457604
Теги:
кино, Россия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  