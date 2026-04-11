В КР обсудили поддержку русского языка и миграционную политику

Посол России Сергей Вакунов встретился с председателем Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Эльвирой Сурабалдиевой.

В центре внимания переговоров были ключевые вопросы развития кыргызско-российских отношений и укрепления межпарламентского взаимодействия. Стороны обсудили дальнейшее расширение диалога по линии законодательных органов.

Сергей Вакунов отметил высокий уровень всестороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, подтвердив готовность российской стороны к его последовательному развитию.

Отдельное внимание было уделено вопросам миграции. Посол подчеркнул, что в России принимаются меры по упорядочению миграционных процессов и решению существующих проблемных вопросов.

Также отмечено значение Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы для развития сотрудничества в этой сфере.

В ходе встречи была подчеркнута важность поддержки русского языка в Кыргызстане с учетом его официального статуса, закрепленного в Конституции страны.

Кроме того, стороны обсудили актуальные направления взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении союзнических и стратегических отношений, расширении межпарламентских контактов и развитии сотрудничества на основе доверия и взаимного уважения.