В КР утвердили список бесплатных вакцин для сельхозживотных

В Кыргызстане продолжаются плановые профилактические мероприятия по защите сельскохозяйственных животных. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КР, кампания направлена на обеспечение эпизоотического благополучия и предотвращение распространения опасных инфекций.

​Государство берет на себя расходы по закупке ряда критически важных ветеринарных препаратов, которые предоставляются владельцам скота бесплатно. В этот перечень включены вакцины против ящура, бруцеллёза, бешенства, сибирской язвы, а также против оспы и чумы мелкого рогатого скота. Кроме того, для борьбы с эхинококкозом бесплатно выделяются антигельминтные препараты в таблетках. Важно учитывать, что при бесплатном предоставлении самих медикаментов услуги ветеринарного специалиста по проведению инъекций и манипуляций оплачиваются владельцами животных самостоятельно.

​В то же время профилактика широкого спектра других заболеваний осуществляется полностью за счет собственников. К этой категории относятся вакцины против лептоспироза, пастереллёза, нодулярного дерматита, эмкара (карасана), брадзота, плевропневмонии коз, ринопневмонии лошадей, а также чумы и рожи свиней.

​Владельцы также обязаны самостоятельно оплачивать вакцинацию домашней птицы (включая препараты Ла-Сота, защиты от болезней Ньюкасла и Марека), прививки собак от чумки, а также регулярную дегельминтизацию и обработку поголовья от эктопаразитов. Минсельхоз призывает фермеров своевременно проводить все ветеринарные процедуры для сохранения здоровья животных и качества производимой продукции.