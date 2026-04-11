На время Пасхи Россия объявила прекращение боевых действий

Пресс-служба Кремля сообщила о временном прекращении боевых действий в связи с православным праздником Пасхи.

По решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации объявлено перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба, командующему объединённой группировкой войск Валерию Герасимову поручено на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. При этом войскам предписано сохранять готовность к отражению возможных провокаций и любых агрессивных действий со стороны противника.

В Кремле также выразили надежду, что украинская сторона присоединится к объявленному перемирию.