Как кыргызские мигранты двигают экономику России и поддерживают свои семьи

Миграция из Кыргызстана в Россию – явление масштабное, имеющее глубокие социально-экономические последствия как для страны исхода, так и для страны назначения. Наиболее заметным проявлением этой миграции является отправка денежных переводов от трудовых мигрантов семьям, оставшимся на родине. Эти переводы играют колоссальную роль в поддержании уровня жизни, сокращении бедности и стимулировании экономики Кыргызстана.

Кыргызские мигранты, приезжая в Россию, часто демонстрируют поразительную трудоспособность и стремление к самореализации. Они работают в самых разных сферах.

Кыргызские рабочие активно участвуют в строительстве новых объектов, формируя облик российских городов. Их умение работать в сложных условиях и готовность к длительному рабочему дню делают кыргызстанцев востребованными на стройплощадках. При этом средний чек за один рабочий день оценивается примерно в 10-15 тысяч рублей.

Также мигранты работают в сфере обслуживания, включая клининг, уход за пожилыми и детьми, работу в кафе и ресторанах, где кыргызстанцы также зарекомендовали себя как ответственные и исполнительные работники.

В магазинах, складах, на оптовых базах и в службах доставки благодаря им обеспечивается бесперебойная работа торговых сетей.

В аграрном секторе, особенно в сезонные периоды, труд мигрантов также играет ключевую роль в сборе урожая и поддержании сельскохозяйственного производства.

В последнее время Россия старается завозить высококвалифицированных мигрантов. Ещё в 2016 году политолог Игорь Шестаков говорил: "Мы сами должны пересмотреть трудовую миграцию и сделать так, чтобы в Россию ехали квалифицированные специалисты из Кыргызстана".

Но, пожалуй, самое значимое влияние мигранты из Кыргызстана оказывают на экономику своей родины через денежные переводы. Эти средства, заработанные честным трудом в России, становятся фундаментом для тысяч семей, обеспечивая их достойную жизнь. Национальный банк Кыргызстана регулярно публикует данные по объему денежных переводов. Согласно этим данным, Россия является абсолютным лидером среди стран, откуда поступают переводы.

По итогам 2023 года, общий объем денежных переводов, поступивших в Кыргызстан, составил более 3,7 миллиарда долларов США. Подавляющая доля этих средств, оцениваемая экспертами в более 2,7 миллиарда долларов США, поступила именно из Российской Федерации. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, свидетельствующий о колоссальной важности российского рынка труда для кыргызских мигрантов.

Тенденция сохранилась и в 2024. Объемы денежных переводов из России продолжили демонстрировать устойчивый рост, подтверждая, что мигранты из Кыргызстана по-прежнему активно работают и отправляют деньги на родину.

Как писал "Sputnik" Кыргызстан, с января по ноябрь 2025-го из России в Кыргызстан поступило почти 3 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был в 2022-м - тогда в страну из России перевели 2 миллиарда 938,5 миллиона долларов.

Для многих семей в Кыргызстане эти деньги – не просто дополнительный доход, но иногда единственный или основной источник средств к существованию. Они идут на покупку еды, одежды, оплату жилья и коммунальных услуг, что крайне важно в условиях, когда внутренние доходы не всегда позволяют покрыть базовые потребности.

Значительная часть переводов направляется на образование детей. Мигранты готовы инвестировать в будущее своих детей, оплачивая учебу в школах, колледжах и университетах, что является залогом повышения квалификации будущей рабочей силы страны.

Средства мигрантов также используются для лечения и поддержания здоровья членов семьи, что особенно важно для пожилых людей или тех, кто нуждается в дорогостоящей медицинской помощи.

Поступающие деньги расходуются внутри страны, увеличивая потребительский спрос. Это, в свою очередь, поддерживает местное производство, сферу услуг и способствует созданию новых рабочих мест.

Денежные переводы оказывают прямое и существенное влияние на снижение уровня бедности в Кыргызстане, позволяя миллионам людей выйти из нищеты.

Трудовые мигранты из Кыргызстана в России – это яркий пример того, как упорный труд может стать мостом между двумя странами. Они не только выполняют важную работу, способствуя развитию российской экономики, но и являются настоящими героями для своих семей, обеспечивая их стабильность и благополучие. Их переводы – это не просто цифры в статистике, а живая энергия, которая поддерживает и развивает Кыргызстан, давая надежду на лучшее будущее. Важно ценить их вклад и создавать условия, в которых их труд будет максимально эффективным и безопасным.

Всё тот же политолог Игорь Шестоков как-то в интервью рассказывал: "Когда я был на конференции в России, один новосибирский ученый предложил поставить в центре Новосибирска памятник трудовым мигрантам, работающим в России. По его словам, именно трудящиеся из других стран, в том числе и кыргызстанцы, решают многие проблемы там, где не хватает рабочих рук и специалистов".

Трудовая миграция нужна для обеих стран. Для одной – это один из способов поддержать свою экономику. Для другой – возможно сделать гибче свою экономику и рынок труда.

Полина Беккер