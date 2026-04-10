Эдуард Кубатов возглавил созданное Госагентство развития туризма

Известный альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Государственного агентства развития туризма при Кабинете министров КР. Новая структура была образована в рамках реорганизации на базе ранее существовавшего Департамента туризма.

Эдуард Кубатов широко известен своими достижениями в альпинизме. В 2021 году он стал вторым кыргызстанцем, покорившим высшую точку планеты - гору Эверест. На его счету также успешные восхождения на другие знаковые мировые вершины.

Ожидается, что назначение профессионального атлета и общественного деятеля на этот пост придаст импульс развитию туристической отрасли, в том числе популяризации активного и горного туризма в Кыргызстане.


