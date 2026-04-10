В Кыргызстане ликвидирована сеть фальшивомонетчиков

ГКНБ КР пресек деятельность транснациональной преступной группы, специализировавшейся на изготовлении и сбыте поддельной иностранной валюты. Участники группировки действовали на территории нескольких государств, производя высококачественные фальшивые купюры и распространяя их через разветвленную сеть.

Ликвидация преступной схемы произошла в ходе спецоперации при попытке контрольной закупки. Оперативниками задержаны гражданин Узбекистана Ю.М.Ю. и кыргызстанец Т.у.А. У подозреваемых изъято значительное количество поддельных денежных знаков и другие вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" (ст. 233 ч. 2 п.п. 1, 2 УК КР). Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ. В настоящее время следствие устанавливает остальных участников преступной сети и каналы сбыта фальшивок.

ГКНБ призывает граждан проявлять бдительность при совершении финансовых операций. Тех, кто пострадал от действий указанных лиц, просят обращаться по телефону доверия ведомства: 0312 56-90-10.


Сейчас читают
