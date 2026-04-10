Учителя, врачи и строители: какие специалисты нужны Кыргызстану сейчас

Образование, здравоохранение и строительство сегодня испытывают наибольший кадровый дефицит в Кыргызстане. Об этом говорится в исследовании молодежного рынка труда, представленном Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики при поддержке Всемирного банка в рамках проекта "Укрепление программ социальной помощи и рынка труда".

В сфере образования востребованы педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, а также преподаватели точных наук - математики, физики, химии и астрономии. В здравоохранении сохраняется дефицит врачей, в том числе стоматологов и гинекологов, особенно в регионах. В строительной отрасли растет спрос на специалистов, владеющих современными стандартами, экологическими и энергоэффективными технологиями.

Также отмечается высокий спрос на специалистов с начальным профессиональным образованием - на них приходится 43,3% от общей потребности рынка труда. В числе наиболее востребованных профессий - швеи, повара, официанты, электрогазосварщики и водители.

Потребность в специалистах со средним профессиональным образованием составляет 30,1%. Наиболее востребованы техники-программисты, бухгалтеры, технологи и электрики.

Отдельной тенденцией последних лет стало появление новых профессий, которые пока не в полной мере отражены в системе профессионального образования. Среди них - SMM-специалисты, контент-мейкеры, таргетологи, бариста, барберы и другие.

Многим из этих профессий можно быстро обучиться и выйти на рынок труда. Именно на это ориентирована программа "Молодежная стажировка", которую реализует Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Она дает кыргызстанцам от 16 до 35 лет возможность бесплатно пройти краткосрочное обучение и получить первый опыт работы на предприятии. Программа действует в 30 пилотных городах и районах страны.

