Президент Садыр Жапаров дал старт строительству 10 школ в Оше

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии закладки капсул под строительство 10 средних школ. Возведение объектов будет полностью профинансировано за счет средств Стабилизационного фонда КР.
Выступая перед общественностью, Глава государства подчеркнул, что вопрос нехватки образовательных учреждений в южной столице стоит крайне остро. На сегодняшний день в 70 государственных школах города обучается более 100 тысяч детей, при том что здания рассчитаны всего на 46 тысяч мест. По словам Президента, такая перегрузка более чем в два раза требует немедленных действий для сохранения качества обучения.
С учетом 10 новых объектов и еще 5 школ, строящихся за счет республиканского бюджета, в Оше планируется ввести в эксплуатацию 15 учебных заведений. Это позволит покрыть до 22% существующего дефицита мест, минимизировать трехсменное обучение и оптимизировать количество учеников в классах.
Список объектов, где сегодня начато строительство:
Завершить основные работы планируется к началу нового учебного года. Садыр Жапаров подчеркнул, что строительство данных объектов будет находиться на его личном контроле, а государство продолжит равномерно развивать образовательную инфраструктуру во всех регионах страны. В завершение визита Президент также обсудил с жителями и педагогами вопросы нехватки учителей и повышения статуса образовательной сферы.