Президент Садыр Жапаров дал старт строительству 10 школ в Оше

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии закладки капсул под строительство 10 средних школ. Возведение объектов будет полностью профинансировано за счет средств Стабилизационного фонда КР.

Выступая перед общественностью, Глава государства подчеркнул, что вопрос нехватки образовательных учреждений в южной столице стоит крайне остро. На сегодняшний день в 70 государственных школах города обучается более 100 тысяч детей, при том что здания рассчитаны всего на 46 тысяч мест. По словам Президента, такая перегрузка более чем в два раза требует немедленных действий для сохранения качества обучения.

С учетом 10 новых объектов и еще 5 школ, строящихся за счет республиканского бюджета, в Оше планируется ввести в эксплуатацию 15 учебных заведений. Это позволит покрыть до 22% существующего дефицита мест, минимизировать трехсменное обучение и оптимизировать количество учеников в классах.

Список объектов, где сегодня начато строительство:

  1. Средняя школа №2 имени Салижана Жигитова - новое 4-этажное здание на 1200 мест (5 блоков).
  2. Средняя школа имени Барпы Алыкулова (МТУ "Манас-Ата") - дополнительный 4-этажный учебный корпус на 1200 мест.
  3. Средняя школа №3 имени М.В. Ломоносова - новое 4-этажное здание на месте старого.
  4. Жилой массив "Эне-Сай" - новая школа на 1000 мест (2 блока).
  5. Жилой массив "Ак-Буура 2" - новая школа на 800 мест (5 блоков).
  6. Школа имени Ж. Бөкөнбаева - дополнительный учебный корпус на 750 мест (7 блоков).
  7. Село Ишкаван - новая школа на 700 мест (5 блоков).
  8. Участок Сары-Зоо (Кызыл-Кыштакское АТУ) - новая школа на 528 мест (5 блоков).
  9. Село Сүрөттүү-Таш - новое здание школы на 500 мест (6 блоков).
  10. Средняя школа №33 имени С. Алымкулова - дополнительный 3-этажный учебный корпус на 312 мест.

Завершить основные работы планируется к началу нового учебного года. Садыр Жапаров подчеркнул, что строительство данных объектов будет находиться на его личном контроле, а государство продолжит равномерно развивать образовательную инфраструктуру во всех регионах страны. В завершение визита Президент также обсудил с жителями и педагогами вопросы нехватки учителей и повышения статуса образовательной сферы.


