В Кыргызстане отменили пропуска для выпаса скота у границы

Гражданам Кыргызстана упростили порядок пребывания в приграничной зоне. Теперь для выпаса скота и сельхозработ не требуется оформление пограничного пропуска.

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики сообщила, что соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 4 апреля 2016 года №172, регулирующее режим приграничной территории и пограничной полосы.

Согласно поправкам, граждане Кыргызской Республики могут находиться и передвигаться в пределах приграничной территории и пограничной полосы без пропуска при условии ведения хозяйственной деятельности.

Основанием для пребывания являются действительные документы, удостоверяющие личность, а также именные списки, заверенные органами местной государственной администрации или местного самоуправления. Срок действия таких списков составляет один календарный год.

При этом в приграничной территории и пограничной полосе сохраняется особый пограничный режим. Остальные правила въезда, пребывания и проведения работ остаются обязательными для соблюдения.