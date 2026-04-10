Погода
$ 87.40 - 87.65
€ 100.32 - 101.32

Аэропорт "Манас" внедряет консьерж-сервис международного уровня

158  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" подписало соглашение с ОсОО "Премиум Пасс Кейджи" о запуске консьерж-услуг в международном аэропорту "Манас".

По данным компании, пассажирам предложат персональное сопровождение на всех этапах от прибытия до посадки на рейс. В перечень услуг входят помощь при регистрации, ускоренное прохождение формальностей и индивидуальный сервис.

Как отмечается, нововведение направлено на повышение комфорта и качества обслуживания в аэропорту на фоне роста туристического и делового потока.

Учредителем компании "Премиум Пасс Кейджи" является Ким Ынсу, интересы компании в Кыргызстане представляет директор Аскарбекова Элиза. Со стороны ОАО "Аэропорты Кыргызстана" соглашение подписал директор по коммерции Аман Мамаев.

Ожидается, что внедрение сервиса позволит сократить время прохождения процедур для пассажиров и повысит конкурентоспособность аэропорта "Манас" на международном уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457617
Теги:
самолеты, Аэропорт "Манас", пассажирские перевозки
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  