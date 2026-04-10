Аэропорт "Манас" внедряет консьерж-сервис международного уровня

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" подписало соглашение с ОсОО "Премиум Пасс Кейджи" о запуске консьерж-услуг в международном аэропорту "Манас".

По данным компании, пассажирам предложат персональное сопровождение на всех этапах от прибытия до посадки на рейс. В перечень услуг входят помощь при регистрации, ускоренное прохождение формальностей и индивидуальный сервис.

Как отмечается, нововведение направлено на повышение комфорта и качества обслуживания в аэропорту на фоне роста туристического и делового потока.

Учредителем компании "Премиум Пасс Кейджи" является Ким Ынсу, интересы компании в Кыргызстане представляет директор Аскарбекова Элиза. Со стороны ОАО "Аэропорты Кыргызстана" соглашение подписал директор по коммерции Аман Мамаев.

Ожидается, что внедрение сервиса позволит сократить время прохождения процедур для пассажиров и повысит конкурентоспособность аэропорта "Манас" на международном уровне.