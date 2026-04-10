Салижан Шарипов поддержал юных пациентов онкоцентра

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане продолжается фестиваль "Дорога к звёздам". Для участия в фестивале в Бишкек прибыл первый космонавт из Кыргызстан, Герой России и Герой Кыргызстана Салижан Шарипов.

Салижан Шакирович посетил отделение детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства, где состоялась акция "Юные космонавты", организованная фондом Help the Children – SKD. Космонавт пообщался с юными пациентами, проходящими лечение, рассказал им свою историю, отметил, что упорство, вера в себя и стремление к цели помогают добиться высоких результатов, и пожелал скорейшего выздоровления. Каждый ребёнок получил из рук космонавта подарки и сладости, а сами дети подарили Салижану Шарипову свои "космические" рисунки.

Елена Конева, директор фонда Help the Children – SKD: "В этот день наши дети стали "юными космонавтами", ведь их путь - это тоже путь к своей цели - выздоровлению. Каждый день ребята проявляют силу, мужество и стойкость. Для нас важно, чтобы дети, несмотря на сложное лечение, продолжали мечтать, улыбаться и верить в своё будущее".

Салижан Шарипов: "Мы, космонавты, часто проводим встречи с детьми, школьниками и студентами, делимся своим опытом. Это происходит не для того, чтобы показать себя, а чтобы сказать детям: нет ничего невозможного. Если верить в себя и идти к цели, можно многого добиться. Ребятам нужна моральная поддержка - важно, чтобы кто-то вдохновлял их, побуждал думать о будущем, и тогда они непременно выздоровеют".

Руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев: "Мы очень рады возможности посетить ребят, нуждающихся в помощи и моральной поддержке. Такие встречи вдохновляют ребят на борьбу с болезнью, дарят им мечту и надежду обрести здоровье. Хочется, чтобы лечение было для ребят испытанием, которое они обязательно преодолеют, чтобы стать сильнее".


Россия, Бишкек, Кыргызстан, космос
Сейчас читают
