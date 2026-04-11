Кыргызстан и Корея усиливают партнёрство в преддверии саммита

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Кайрат Турсункулов принял участие в первой встрече старших должностных лиц по подготовке саммита "Центральная Азия – Республика Корея". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия Кайрат Турсункулов отметил, что Кыргызская Республика рассматривает предстоящий саммит как важное политическое событие, призванное придать новый импульс практико-ориентированному сотрудничеству. Особое внимание было уделено необходимости наполнения повестки саммита конкретным экономическим содержанием, включая развитие торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспортно-логистической связанности, энергетики и цифровизации, с акцентом на реализацию конкретных проектов.

В рамках мероприятия Кайрат Турсункулов также принял участие во встрече министра иностранных дел Республики Корея Чо Хёна с главами делегаций стран Центральной Азии, где подтвердил заинтересованность Кыргызской Республики в дальнейшем развитии многостороннего сотрудничества и отметил растущую роль Центральной Азии как стратегически значимого региона.

Кроме того, 9 апреля 2026 года состоялась двусторонняя встреча Кайрата Турсункулова с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Ый Хэ Чонгом, в ходе которой стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.