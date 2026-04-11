В Боомском ущелье ограничат движение с 13 по 17 апреля

На автодороге Бишкек - Нарын -Торугарт в Боомском ущелье с 13 по 17 апреля (с учётом погодных условий) будут проводиться работы по спуску опасных камней. Водителей просят заранее планировать маршрут.

По данным ГП "НК "Кыргыз темир жолу"" работы пройдут на 132-м км автодороги (3902-й км железной дороги) в светлое время суток с 10:00 до 16:00. В этот период движение будет частично ограничено сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

Во время очистки проезд организуют по одной полосе. При скоплении более 30–40 автомобилей работы временно приостанавливаются для пропуска транспорта.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта.