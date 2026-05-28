Для въезда в Россию кыргызстанцам потребуется регистрация в приложении RuID

С 30 июня 2026 года гражданам Кыргызстана, въезжающим в Россию без визы для работы или учебы, необходимо будет не позднее чем за 72 часа до пересечения границы зарегистрироваться в мобильном приложении портала госуслуг "RuID" и подать заявление о въезде. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.

В экстренных случаях при необходимости срочного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого родственника заявление можно будет подать минимум за 4 часа до въезда при наличии подтверждающих документов.

Как отметили в МИД, создание цифрового профиля иностранного гражданина связано с цифровизацией государственных услуг. С помощью системы иностранцы смогут заранее получать информацию о возможных ограничениях или запретах на въезд в Российскую Федерацию.

Новые правила утверждены постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2026 года № 468, подготовленным МВД России. Документ также определяет перечень документов, которые должны приложить к заявлению профессиональные водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки.

Кроме того, постановлением Правительства РФ № 467 срок пребывания в России для профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии увеличен до 180 суток суммарно в течение календарного года.

Для въезда водителям необходимо через приложение "RuID" подать заявление о целях въезда и пребывания в России, а также приложить копии документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих профессиональную деятельность.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном портале правовой информации РФ.

В МИД КР призвали граждан Кыргызстана заранее ознакомиться с новым порядком въезда во избежание возможных затруднений при пересечении российской границы.