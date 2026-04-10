Зарплата без очередей: в Кыргызстане запустили онлайн-проект в MBusiness

В Кыргызстане появился первый полностью онлайн-зарплатный проект. Его запустил MBANK в веб-версии MBusiness. Теперь владельцы бизнеса, бухгалтеры могут управлять зарплатами сотрудников быстро и без лишних действий, а сами сотрудники - подключаться к проекту через мобильное приложение.

Сервис помогает решать основные "боли" бизнеса: необходимость посещения банка для открытия счетов, долгий процесс добавления сотрудников, ручную работу бухгалтерии и неудобство смены реквизитов.

Ключевые возможности зарплатного проекта:

Онлайн-подключение и управление: открытие и ведение зарплатного счета бесплатно для организации и сотрудников. Доступно моментальное добавление или исключение работников. Выбор карты и выплаты: сотрудники сами выбирают карту для зарплаты. Можно использовать уже имеющуюся карту MBANK, которая после подтверждения автоматически получит статус зарплатной со всеми привилегиями. Привилегии для сотрудников: бесплатный выпуск и обслуживание карт VISA, снятие наличных в кассах банка без комиссии и начисление 2% годовых на остаток в конце месяца. Доступность 24/7: все операции, включая получение реквизитов без ожидания ответа от банка, проводятся онлайн без ограничений по времени.

Двустороннее подключение:

Сотрудник может самостоятельно отправить заявку на подключение через приложение MBANK, просто введя ИНН организации. Запрос поступает в веб-версию MBusiness, где бухгалтер подтверждает его в один клик.

"Мы создали этот сервис, чтобы избавить бизнес от бумажной волокиты. Теперь зарплатный проект стал полностью цифровым: от заключения договора до зачисления денег. Бухгалтеры и предприниматели управляют выплатами в несколько кликов. Это превращает сложную рутину в быстрый процесс, доступный в любое время суток", подчеркнул Первый заместитель председателя правления по стратегическому и цифровому развитию MBANK Марат Торалиев.

