Зарплата без очередей: в Кыргызстане запустили онлайн-проект в MBusiness

В Кыргызстане появился первый полностью онлайн-зарплатный проект. Его запустил MBANK в веб-версии MBusiness. Теперь владельцы бизнеса, бухгалтеры могут управлять зарплатами сотрудников быстро и без лишних действий, а сами сотрудники - подключаться к проекту через мобильное приложение.
Сервис помогает решать основные "боли" бизнеса: необходимость посещения банка для открытия счетов, долгий процесс добавления сотрудников, ручную работу бухгалтерии и неудобство смены реквизитов.
Ключевые возможности зарплатного проекта:
Двустороннее подключение:
Сотрудник может самостоятельно отправить заявку на подключение через приложение MBANK, просто введя ИНН организации. Запрос поступает в веб-версию MBusiness, где бухгалтер подтверждает его в один клик.
"Мы создали этот сервис, чтобы избавить бизнес от бумажной волокиты. Теперь зарплатный проект стал полностью цифровым: от заключения договора до зачисления денег. Бухгалтеры и предприниматели управляют выплатами в несколько кликов. Это превращает сложную рутину в быстрый процесс, доступный в любое время суток", подчеркнул Первый заместитель председателя правления по стратегическому и цифровому развитию MBANK Марат Торалиев.
