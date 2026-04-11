В Кыргызстане усилят защиту граждан от последствий землетрясений

Депутатская группа "Ала-Тоо" Жогорку Кенеша заявила о готовности поддержать законопроект, предусматривающий снижение порога страхового случая при землетрясениях с 6 до 5 баллов. Инициатива направлена на расширение защиты граждан, поскольку даже такие толчки могут наносить ощутимый ущерб жилью.

По данным ОАО "Государственная страховая организация", соответствующий законопроект уже принят парламентом в первом чтении. Ранее повреждения при землетрясениях до 6 баллов не подпадали под страховые случаи, из-за чего граждане не могли рассчитывать на компенсации. Теперь предлагается устранить этот пробел.

Заявление прозвучало в ходе выездного заседания депутатской группы на базе ОАО "Государственная страховая организация". По итогам встречи парламентарии также выразили готовность инициировать новые законопроекты в сфере страхования и в целом поддерживать развитие отрасли.

В рамках заседания председатель группы Таалайбек Масабиров отметил, что страховая система требует дальнейшего совершенствования, особенно с учетом высокой сейсмической активности Кыргызстана.

Председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" Эльдияр Калдарбеков представил депутатам информацию о работе компании. Он сообщил, что мобильные офисы действуют во всех регионах страны, обеспечивая выездное обслуживание, в том числе для сельских жителей, и проводя разъяснительную работу на местах.

Депутаты также ознакомились с автопарком организации и работой аварийных комиссаров, которые оказывают услуги круглосуточно.

По итогам выездного заседания деятельность страховой организации получила высокую оценку. В парламенте заверили, что окажут поддержку как развитию страхового рынка, так и реализации социальных и государственных инициатив в этой сфере.