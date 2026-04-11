Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 101.85 - 102.85

В Кыргызстане усилят защиту граждан от последствий землетрясений

308  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутатская группа "Ала-Тоо" Жогорку Кенеша заявила о готовности поддержать законопроект, предусматривающий снижение порога страхового случая при землетрясениях с 6 до 5 баллов. Инициатива направлена на расширение защиты граждан, поскольку даже такие толчки могут наносить ощутимый ущерб жилью.

По данным ОАО "Государственная страховая организация", соответствующий законопроект уже принят парламентом в первом чтении. Ранее повреждения при землетрясениях до 6 баллов не подпадали под страховые случаи, из-за чего граждане не могли рассчитывать на компенсации. Теперь предлагается устранить этот пробел.

Заявление прозвучало в ходе выездного заседания депутатской группы на базе ОАО "Государственная страховая организация". По итогам встречи парламентарии также выразили готовность инициировать новые законопроекты в сфере страхования и в целом поддерживать развитие отрасли.

В рамках заседания председатель группы Таалайбек Масабиров отметил, что страховая система требует дальнейшего совершенствования, особенно с учетом высокой сейсмической активности Кыргызстана.

Председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" Эльдияр Калдарбеков представил депутатам информацию о работе компании. Он сообщил, что мобильные офисы действуют во всех регионах страны, обеспечивая выездное обслуживание, в том числе для сельских жителей, и проводя разъяснительную работу на местах.

Депутаты также ознакомились с автопарком организации и работой аварийных комиссаров, которые оказывают услуги круглосуточно.

По итогам выездного заседания деятельность страховой организации получила высокую оценку. В парламенте заверили, что окажут поддержку как развитию страхового рынка, так и реализации социальных и государственных инициатив в этой сфере.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457626
Теги:
землетрясение, страхование, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  