"Пахтакор" обыграл "Нефтчи" и возглавил таблицу Суперлиги Узбекистана

В матче шестого тура Суперлиги Узбекистана ташкентский "Пахтакор" обыграл действующего чемпиона "Нефтчи" со счетом 1:0 и поднялся на первое место в турнирной таблице.

Единственный гол встречи в середине первого тайма забил Достонбек Хамдамов, отличившийся после розыгрыша углового. Команда из Ферганы пыталась отыграться, однако не смогла создать опасных моментов у ворот соперника.

После шести туров у "Пахтакора" и "Нефтчи" по 15 очков, но ташкентский клуб вышел вперед по дополнительным показателям. В число лидеров также входят "Бунёдкор" и "Бухара" (по 13 очков), "Навбахор" (12) и "Насаф" (11).

В следующем туре "Пахтакор" сыграет с "Машъалом", а "Нефтчи" встретится с "Бунёдкором".