КНУ и ведущая газета Китая запускают совместные проекты

В преддверии предстоящего 26-го Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына (КНУ) состоялось знаковое событие, призванное укрепить гуманитарные связи между Кыргызстаном и Китаем. В рамках серии официальных мероприятий высокого уровня был подписан Меморандум о сотрудничестве между КНУ им. Ж. Баласагына и ведущим государственным медиахолдингом Китая "Жэньминь Жибао".

Как отмечают в университете, мероприятие стало важным шагом в укреплении двусторонних отношений в сфере образования и медиа, а подписание документа открывает новые возможности для студентов, преподавателей и исследователей КНУ им. Ж. Баласагына.

Стороны договорились о реализации следующих инициатив:

  1. Академический обмен. Планируется организация стажировок для преподавателей и студентов КНУ им. Ж. Баласагына в головном офисе "Жэньминь Жибао" в Пекине, а также проведение совместных семинаров и лекций ведущих специалистов медиакорпорации.
  2. Совместные исследования. Стороны намерены выпускать совместные аналитические материалы и исследования, посвященные актуальным вопросам развития медиасферы, использованию искусственного интеллекта в журналистике и освещению инициативы "Один пояс, один путь".

"Сотрудничество с "Жэньминь Жибао" - это не просто подписание документа, это мост между нашими культурами и образовательными системами. Наши студенты получат уникальную возможность учиться у лучших мировых практиков. Университет активно расширяет международное присутствие, и Китай является нашим ключевым партнером в этом направлении", - подчеркнул проректор КНУ им. Ж. Баласагына, член-корреспондент НАН КР, профессор Назаркул Ишекеев.

В свою очередь, заместитель главного редактора медиакорпорации "Жэньминь Жибао" г-н Цуй Шисинь отметил высокий потенциал кыргызстанских специалистов.

"Кыргызский национальный университет готовит высококлассных специалистов, знающих специфику Центральной Азии. Мы видим большой потенциал в совместных проектах - от обмена новостным контентом до запуска образовательных программ для журналистов нового поколения. Мы рады приветствовать КНУ им. Ж. Баласагына в числе наших стратегических партнёров", - заявил Цуй Шисинь.

Напомним, КНУ им. Ж. Баласагына на протяжении последних лет является ведущим хабом по подготовке кадров со знанием китайского языка и специфики работы с азиатскими медиа. В 2025–2026 годах университет значительно активизировал сотрудничество с Китайской академией общественных наук и другими вузами КНР, а также запустил ряд успешных проектов в рамках "Диалога на Шёлковом пути". "Жэньминь Жибао" - одна из старейших и наиболее влиятельных ежедневных газет Китая, обладающая самой широкой сетью корреспондентов в мире.

Автор: София Березовская


