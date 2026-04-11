Эрназар Акматалиев не вышел в финал чемпионата Азии

Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев потерпел поражение в полуфинале чемпионата Азии по вольной борьбе, который проходит в Бишкеке.

В поединке за выход в финал он уступил индийскому спортсмену Абхиману. Как стало известно, в концовке схватки кыргызстанец был уверен, что ведёт в счёте, и не стал активно атаковать соперника в последние минуты.

После завершения поединка Акматалиев обсудил ситуацию с тренером и судьями, отметив, что рассчитывал на победу по набранным баллам.

Теперь кыргызстанский спортсмен выступит в утешительной схватке за бронзовую медаль турнира.