Ош- не мэрская вотчина

С градоначальниками южной столице катастрофически не везло. Новая кадровая политика президента переломит эту ситуацию.

С 2009 по 2013 год мэром Оша был Мелис Мырзакматов. В 2014 году против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением. Экс-мэр тогда спешно покинул Кыргызстан, долгое время находился в розыске, заочно приговорён к семи годам лишения свободы… Осенью 2020 года Верховный суд отменил обвинительные приговоры. Это значит, что Мырзакматов абсолютно чист перед законом, страной и народом?

Увы, не значит. Ровно год назад, в марте 2025 года, жители села Озгур около Оша жаловались другому мэру, Женишбеку Токторбаеву, что Мелис Мырзакматов незаконно захватил земельные участки и развернул там грандиозное строительство до обочины дороги.

Женишбек Токторбаев людей успокоил: по указанным участкам муниципалитет судится с бывшим мэром, земля обязательно вернётся государству, а лично он, мэр Оша Токторбаев, обязуется разбить здесь прекрасный парк.

Как показало время, мэр Токторбаев и сам недалеко ушёл от экс-мэра Мырзакматова, пошёл чётко по его следам, а кое в чём даже его переплюнул.

Фамилия Мырзакматова вновь всплыла на встрече жителей Оша с президентом Садыром Жапаровым. Депутат городского кенеша Бекболот Арзибаев выступил очень горячо, обвинив бывших мэров в многолетнем захвате земель: "Наши высшие суды часто принимают решения в пользу тех, кто незаконно захватил земли. Эти люди чувствуют себя вне закона. Например, Мелис Мырзакматов построил дома на десяти гектарах земли вдоль реки Ак-Бууры, а также незаконно приватизировал торговый центр "Таатан", который занимает такую же площадь".

Депутат говорил о социальном неравенстве, о том, что в Оше не хватает школ и детских садов, дороги находятся в ужасном состоянии, в то время как дети и внуки чиновников (в первую очередь прошлых руководителей мэрии) "стали долларовыми миллионерами, даже не покидая колыбели".

Разумеется, Арзибаев имел в виду не только Мелиса Мырзакматова, но и другого градоначальника (тоже уже бывшего) Женишбека Токторбаева.

Другие экс-мэры Оша тоже вызывали нарекания и замечались в скандалах, но никому не удалось переполнить чашу народного терпения.

В прошлом году в Оше запустились масштабные инфраструктурные проекты. Мэрия приступила к строительству новых дорог, ремонту и расширению старых, к созданию парков и скверов и возведению муниципального жилья. Были снесены сотни частных домов – как следует из жалоб жителей, без письменного уведомления, без независимой оценки и решения вопроса о компенсации.

Застройщики тоже жаловались: работы велись с грубейшими нарушениями; мэрия заставляла строительные компании участвовать в реализации инфраструктурных проектов, не заключая с ними договоры или проводя аукционы задним числом. Подрядчикам мэрия задолжала немалые деньги (Счётная палата сейчас разбирается с финансовой деятельностью ошской мэрии).

"Женишбек Токторбаев – крупный строительный магнат, олигарх, бывший депутат, - обратился к президенту ошский бизнесмен Айдар Бакыев.

– Став мэром, он растоптал законы, растоптал права более двух тысяч граждан. Создал государство в государстве. Всё разрушил и ушёл".

Кто виноват в том, что мэры Оша чувствовали себя полновесными хозяевами и, как хотели, самодурствовали во вверенном им городе? Виноваты в первую очередь, конечно, они сами. Но не меньшая вина лежит и на тех, кто ставил их на высокие мэрские должности. В 2009 году бал в Кыргызстане правил Курманбек Бакиев – с его подачи в ошские градоначальники и попал Мелис Мырзакматов. "Атажуртовец" Женишбек Токторбаев – одноклассник того, кто последние годы негласно и неофициально делил с Садыром Жапаровым властные полномочия. К кому президент прислушивался и кому доверял как самому себе.

Впрочем, Садыр Нургожоевич и в этой ситуации не стал кивать ни на Камчыбека Ташиева, ни на кого бы то ни было другого. Повёл себя как настоящий глава президентской республики, взяв на себя всю ответственность за действия бывшего мэра Оша:

- Да, мы ему доверились, поставили мэром. Вначале он очень хорошо работал. Но выяснилось, что он перегнул. Это ошибка властей, моя ошибка.

Дело Мырзакматова рассматривается в суде. Дело Токторбаева пока находится на стадии расследования. Нового мэра Оша, Жанара Акаева, президент назначил лично – и не по принципу кумовства, землячества, и не потому, что "хороший человек" (хороший человек – не профессия), и не за подхалимаж. У Садыра Жапарова принципиально иной подход к назначениям на госдолжности.

Кадровая политика Садыра Жапарова направлена на масштабное обновление государственного аппарата, полное очищение от коррумпированных чиновников и привлечение настоящих профессионалов. Ставку он делает на молодых специалистов, новое поколение лидеров, со строгим соответствием образования и опыта занимаемой должности. Президент ищет и находит кадры "из народа", а не из своего ближайшего окружения, и предъявляет к ним те же требования, что и к себе: полная отдача и ответственность за результат.

Депутаты Жогорку Кенеша и молодые офицеры ГКНБ эту политику уже оценили по достоинству и приняли её с воодушевлением. Настала очередь градоначальников.