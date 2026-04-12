Погода
$ 87.50 - 87.70
€ 101.62 - 102.57

"Дордой" разгромил "Абдыш-Ату" со счётом 4:0

179  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги проходят матчи 6-го тура.

Центральной встречей игрового дня стало противостояние "Дордоя" и "Абдыш-Аты", которое состоялось 11 апреля в Канте.

Бишкекский клуб уверенно провёл матч и одержал крупную победу со счётом 4:0.

Счёт был открыт уже на 12-й минуте после розыгрыша углового отличился Илья Гулько. На 18-й минуте Эрнист Батырканов удвоил преимущество, а на 26-й Суйунтбек Мамыралиев точным ударом со штрафного сделал счёт разгромным - 3:0.

На 30-й минуте "Дордой" получил право на пенальти, однако Батырканов не сумел его реализовать.

Во втором тайме нападающий оформил дубль, установив окончательный счёт - 4:0.

После этой победы "Дордой" набрал четыре очка, тогда как "Абдыш-Ата" остаётся без набранных баллов в текущем сезоне, потерпев пять поражений подряд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457636
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  