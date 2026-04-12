"Дордой" разгромил "Абдыш-Ату" со счётом 4:0

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги проходят матчи 6-го тура.

Центральной встречей игрового дня стало противостояние "Дордоя" и "Абдыш-Аты", которое состоялось 11 апреля в Канте.

Бишкекский клуб уверенно провёл матч и одержал крупную победу со счётом 4:0.

Счёт был открыт уже на 12-й минуте после розыгрыша углового отличился Илья Гулько. На 18-й минуте Эрнист Батырканов удвоил преимущество, а на 26-й Суйунтбек Мамыралиев точным ударом со штрафного сделал счёт разгромным - 3:0.

На 30-й минуте "Дордой" получил право на пенальти, однако Батырканов не сумел его реализовать.

Во втором тайме нападающий оформил дубль, установив окончательный счёт - 4:0.

После этой победы "Дордой" набрал четыре очка, тогда как "Абдыш-Ата" остаётся без набранных баллов в текущем сезоне, потерпев пять поражений подряд.