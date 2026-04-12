В Кыргызстане стартовала регистрация на чемпионат страны по маунтинбайку

В Кыргызстане открыта регистрация на чемпионат страны по маунтинбайку (MTB), который пройдет 24 мая в селе Орто-Сай.

Турнир впервые состоится под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI), что придает соревнованиям международный статус и повышает их значимость.

В рамках чемпионата будут определены сильнейшие спортсмены страны в дисциплинах кросс-кантри (XCO) и даунхилл (DHI). В состязаниях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители.

Программа включает различные возрастные и квалификационные категории: от юниоров до элитных гонщиков, а также отдельные группы для любителей.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях и побороться за звание чемпионов страны.


Теги:
спорт, Кыргызстан
