Садыр Жапаров поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 апреля, поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые православные граждане Кыргызстана!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!

Этот светлый христианский праздник символизирует торжество жизни, веры, добра и милосердия. Он несет в себе глубокие духовные ценности, вдохновляет людей на созидание, укрепляет надежду и стремление к миру и согласию.

В Кыргызской Республике, где исторически сложились традиции взаимного уважения и толерантности между представителями различных этносов и религий, Пасха является не только значимым событием для православных христиан, но и важным напоминанием о ценности межконфессионального диалога, единства и гражданской солидарности.

Государство последовательно проводит политику, направленную на обеспечение свободы вероисповедания, укрепление общественного согласия и сохранение духовного многообразия нашего народа. Мы и впредь будем придавать особое значение развитию взаимопонимания, уважения культурных и религиозных традиций, а также укреплению межэтнического мира.

Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома радостью, теплом и благополучием, принесет мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником Светлой Пасхи!, - говорится в поздравлении президента.


президент, поздравление, Пасха, Садыр Жапаров
