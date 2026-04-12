В Бишкеке сотрудники УПСМ оказали помощь потерявшей сознание девушке

- Назгуль Абдыразакова
Сотрудники УПСМ Бишкека оперативно доставили потерявшую сознание девушку в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 12 апреля около 00:10 на пересечении улиц Медерова и Байтик Баатыра. Во время несения службы к патрульным обратились прохожие. Они сообщили, что девушке стало плохо и она потеряла сознание.

Инспекторы незамедлительно отреагировали: аккуратно перенесли пострадавшую в служебный автомобиль и доставили в Центр экстренной медицинской помощи, где передали её врачам.

В УПСМ напоминают, что в подобных ситуациях счёт идёт на секунды, и призывают водителей уступать дорогу спецтранспорту с включёнными проблесковыми маячками. Это может спасти чью-то жизнь.


Теги:
Бишкек, Патрульная милиция, здоровье, Помощь
