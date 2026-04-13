АБР прогнозирует ускорение инфляции в Кыргызстане

Азиатский банк развития представил свежий апрельский отчет "Обзор развития Азии-2026", в котором эксперты делятся не самыми радужными прогнозами для экономики Кыргызстана. Согласно документу, в 2026 году инфляция в республике ускорится до 10,3%. В 2027 году ожидается небольшое облегчение - темпы роста цен замедлятся до 8,5%, однако этот показатель все равно останется выше комфортных значений.

Аналитики банка выделяют три ключевых фактора, которые будут "разгонять" ценники в ближайшее время. Прежде всего, это высокий внутренний спрос со стороны населения. Вторую строчку в списке причин занимает ожидаемое повышение тарифов на электроэнергию и отопление, что неизбежно отразится на стоимости товаров и услуг. Дополнительным риском остаются колебания обменного курса, к которым экономика страны традиционно чувствительна.

Ситуация осложняется тем, что на протяжении всего прогнозного периода инфляция будет упорно пробивать "потолок", установленный Национальным банком КР. Напомним, что целевой ориентир регулятора составляет 5–7%, и пока экономика не укладывается в эти рамки.

Эксперты АБР подчеркивают, что для стабильного будущего Кыргызстану пора менять правила игры. По их мнению, стране необходимо быстрее переходить к экономической модели, где главной движущей силой станет частный сектор. Для этого потребуются серьезные структурные реформы, включая реальное улучшение инвестиционного климата и активную поддержку производственных отраслей.