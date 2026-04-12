Садыр Жапаров прокомментировал жалобы на изъятие имущества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что лица, причастные к так называемой "кустуризации", проводившейся ранее органами ГКНБ, будут привлечены к ответственности.

Отвечая на вопрос журналиста Ыдырыса Исакова, глава государства подтвердил, что подобные случаи действительно имели место: граждан задерживали, после чего в отношении них проводились следственные действия, сопровождавшиеся изъятием имущества.

По его словам, в настоящее время Военная прокуратура проводит проверку таких фактов. В случае выявления нарушений виновные понесут наказание.

"Этим вопросом занимаются прокуратура, ГКНБ, МВД и администрация президента. Если будет установлено, что имущество изъято незаконно, мы рассмотрим эти случаи. Однако нужно понимать: если имущество уже приватизировано или конфисковано в пользу государства, вернуть его невозможно. Оно перешло в собственность государства", - отметил Жапаров.

Он также сообщил, что по итогам проверок общественности представят соответствующую информацию.

Президент добавил, что в настоящее время в ГКНБ проходит процесс внутреннего очищения. По его словам, недавно были задержаны ещё несколько сотрудников.

"Меня не интересуют фамилии - важен сам процесс. Сейчас идет очищение среди действующих сотрудников ГКНБ", - подчеркнул он, добавив, что борьба с коррупцией будет вестись без поблажек - вне зависимости от статуса и должности.


ГКНБ, президент, Садыр Жапаров
