Погода
$ 87.42 - 87.73
€ 101.62 - 102.57

В Токтогульском лесхозе объявили войну сартскому усачу

100  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Токтогульском лесном хозяйстве Джалал-Абадской области развернулась масштабная кампания по борьбе с опасным вредителем - узбекским (сартским) усачом. Чтобы защитить уникальные лесные массивы, специалисты Департамента защиты и карантина растений объединили усилия с Лесной службой при МЧС КР.

В профилактических мероприятиях приняли участие не только профильные ведомства, но и представители районной администрации, сотрудники айыл окмоту и местные лесники. В ходе осмотра территории специалисты отобрали образцы поврежденной древесины, которые уже направлены в Центральную лабораторию по карантину растений для детального анализа.

Чтобы остановить распространение вредителя, в лесхозе параллельно проводят санитарные рубки. Это необходимая мера для сохранения здорового лесного фонда. Одним из ключевых инструментов в этой борьбе стали пять современных феромонных ловушек, которые Департамент передал лесному хозяйству. Эти устройства работают точечно: специальный диспенсер привлекает насекомых, позволяя специалистам не только уничтожать жуков, но и точно контролировать их численность.

Ловушки устанавливают на высоте около полутора-двух метров по краям насаждений. Расчет строгий - одна конструкция на один гектар леса. Именно такая плотность наиболее эффективна в период лёта жуков. Все эти меры направлены на одну цель - обеспечить карантинную безопасность региона и не дать вредителю погубить ценные деревья.

Для справки: Узбекский, или сартский, усач - это довольно крупный жук, длина которого может достигать 47 мм. Его легко узнать по темно-серо-коричневой окраске с характерным серебристым блеском. Вредитель живет и развивается два года, а пик его активности приходится на период с конца апреля до середины июня, когда жуки вылетают на поиски новых деревьев преимущественно в ночное время.

Этот усач крайне неразборчив в еде и одинаково опасен как для дикорастущих тополей, вязов и ив, так и для ценных культур - ореха, яблони и груши. При массовом размножении жук способен полностью уничтожить дерево. Основным способом защиты лесов остаются санитарные рубки, а в частных садах при небольших повреждениях специалисты рекомендуют проверенный метод - тщательно замазывать ходы личинок глиной.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457644
Теги:
Гослесхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  