В Токтогульском лесхозе объявили войну сартскому усачу

В Токтогульском лесном хозяйстве Джалал-Абадской области развернулась масштабная кампания по борьбе с опасным вредителем - узбекским (сартским) усачом. Чтобы защитить уникальные лесные массивы, специалисты Департамента защиты и карантина растений объединили усилия с Лесной службой при МЧС КР.

В профилактических мероприятиях приняли участие не только профильные ведомства, но и представители районной администрации, сотрудники айыл окмоту и местные лесники. В ходе осмотра территории специалисты отобрали образцы поврежденной древесины, которые уже направлены в Центральную лабораторию по карантину растений для детального анализа.

Чтобы остановить распространение вредителя, в лесхозе параллельно проводят санитарные рубки. Это необходимая мера для сохранения здорового лесного фонда. Одним из ключевых инструментов в этой борьбе стали пять современных феромонных ловушек, которые Департамент передал лесному хозяйству. Эти устройства работают точечно: специальный диспенсер привлекает насекомых, позволяя специалистам не только уничтожать жуков, но и точно контролировать их численность.

Ловушки устанавливают на высоте около полутора-двух метров по краям насаждений. Расчет строгий - одна конструкция на один гектар леса. Именно такая плотность наиболее эффективна в период лёта жуков. Все эти меры направлены на одну цель - обеспечить карантинную безопасность региона и не дать вредителю погубить ценные деревья.

Для справки: Узбекский, или сартский, усач - это довольно крупный жук, длина которого может достигать 47 мм. Его легко узнать по темно-серо-коричневой окраске с характерным серебристым блеском. Вредитель живет и развивается два года, а пик его активности приходится на период с конца апреля до середины июня, когда жуки вылетают на поиски новых деревьев преимущественно в ночное время.

Этот усач крайне неразборчив в еде и одинаково опасен как для дикорастущих тополей, вязов и ив, так и для ценных культур - ореха, яблони и груши. При массовом размножении жук способен полностью уничтожить дерево. Основным способом защиты лесов остаются санитарные рубки, а в частных садах при небольших повреждениях специалисты рекомендуют проверенный метод - тщательно замазывать ходы личинок глиной.