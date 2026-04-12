Президент КР предложил бесплатно выделять участки под школы и детсады

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о готовности государства бесплатно предоставлять земельные участки под строительство частных школ и детских садов.

Об этом глава государства сообщил на встрече с жителями Араванского района Ошской области. По его словам, такие меры направлены на решение проблемы нехватки учебных мест.

Садыр Жапаров отметил, что аналогичная практика уже применяется в Бишкеке и Оше. Размер участков может достигать двух гектаров - в зависимости от проекта.

"Мы не успеваем строить школы в нужном объёме. Каждый год растёт число детей, которым нужны места. Ежегодно требуется вводить не менее 20–30 школ. Поэтому рассчитываем на участие частного бизнеса и готовы предоставлять землю бесплатно", - сказал президент.

Глава государства также призвал местные власти не препятствовать предпринимателям, готовым реализовывать подобные проекты.

"Сегодня в некоторых классах обучаются по 40-45 учеников. Эту проблему нужно решать. Найдите землю 50 соток или гектар и дайте возможность строить частные школы", - подчеркнул Садыр Жапаров.