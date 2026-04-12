Погода
$ 87.50 - 87.70
€ 101.62 - 102.57

Президент КР предложил бесплатно выделять участки под школы и детсады

281  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о готовности государства бесплатно предоставлять земельные участки под строительство частных школ и детских садов.

Об этом глава государства сообщил на встрече с жителями Араванского района Ошской области. По его словам, такие меры направлены на решение проблемы нехватки учебных мест.

Садыр Жапаров отметил, что аналогичная практика уже применяется в Бишкеке и Оше. Размер участков может достигать двух гектаров - в зависимости от проекта.

"Мы не успеваем строить школы в нужном объёме. Каждый год растёт число детей, которым нужны места. Ежегодно требуется вводить не менее 20–30 школ. Поэтому рассчитываем на участие частного бизнеса и готовы предоставлять землю бесплатно", - сказал президент.

Глава государства также призвал местные власти не препятствовать предпринимателям, готовым реализовывать подобные проекты.

"Сегодня в некоторых классах обучаются по 40-45 учеников. Эту проблему нужно решать. Найдите землю 50 соток или гектар и дайте возможность строить частные школы", - подчеркнул Садыр Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457645
Теги:
Араванский район, земельный участок, Ошская область, президент, строительство, школа, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  