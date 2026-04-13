МВД: 70 процентов преступлений в Кыргызстане пришлись на мошенников

Криминальный мир Кыргызстана все чаще меняет "профили" и уходит в цифровое пространство. По данным МВД, озвученным на презентации в Национальном банке, сегодня около 70% всех уголовных дел в стране приходится на кражи и мошенничество. При общем количестве дел свыше 33 тысяч такая статистика наглядно показывает, что интересы преступников сместились в сторону финансовых махинаций и прямого изъятия средств у населения.

Доля насильственных и тяжких преступлений сейчас составляет менее 30%. Это означает, что основные риски для граждан теперь связаны не с угрозой физической безопасности, а с финансовыми операциями и цифровым общением. Обычный смартфон в руках мошенника становится более опасным инструментом, чем физическое нападение.

Особую тревогу правоохранителей вызывает стремительный рост киберпреступности. Если за весь 2024 год было зарегистрировано 1 547 таких дел, то только за первые три месяца 2025 года их число уже достигло 1 140. Динамика показывает, что количество интернет-махинаций может вырасти в несколько раз.

В структуре ГУУР МВД уже работает специализированное 6-е управление по борьбе с киберпреступлениями, однако из-за лавинообразного роста числа заявлений подразделение работает с запредельной нагрузкой. Чтобы оперативно реагировать на новые вызовы, власти рассматривают возможность создания дополнительного следственного блока в Бишкеке.

Представители МВД также подчеркнули, что засилье мошенников бьет не только по кошелькам граждан, но и по имиджу государства. Постоянные атаки подрывают доверие населения к банковской системе, безналичным расчетам и любым видам инвестиций. Эксперты предупреждают, что проблема давно переросла рамки обычной правоохранительной повестки и превратилась в макроэкономический риск, который напрямую влияет на финансовую стабильность всей страны.