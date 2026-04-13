Погода
$ 87.42 - 87.73
€ 101.62 - 102.57

МВД: 70 процентов преступлений в Кыргызстане пришлись на мошенников

59  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Криминальный мир Кыргызстана все чаще меняет "профили" и уходит в цифровое пространство. По данным МВД, озвученным на презентации в Национальном банке, сегодня около 70% всех уголовных дел в стране приходится на кражи и мошенничество. При общем количестве дел свыше 33 тысяч такая статистика наглядно показывает, что интересы преступников сместились в сторону финансовых махинаций и прямого изъятия средств у населения.

Доля насильственных и тяжких преступлений сейчас составляет менее 30%. Это означает, что основные риски для граждан теперь связаны не с угрозой физической безопасности, а с финансовыми операциями и цифровым общением. Обычный смартфон в руках мошенника становится более опасным инструментом, чем физическое нападение.

Особую тревогу правоохранителей вызывает стремительный рост киберпреступности. Если за весь 2024 год было зарегистрировано 1 547 таких дел, то только за первые три месяца 2025 года их число уже достигло 1 140. Динамика показывает, что количество интернет-махинаций может вырасти в несколько раз.

В структуре ГУУР МВД уже работает специализированное 6-е управление по борьбе с киберпреступлениями, однако из-за лавинообразного роста числа заявлений подразделение работает с запредельной нагрузкой. Чтобы оперативно реагировать на новые вызовы, власти рассматривают возможность создания дополнительного следственного блока в Бишкеке.

Представители МВД также подчеркнули, что засилье мошенников бьет не только по кошелькам граждан, но и по имиджу государства. Постоянные атаки подрывают доверие населения к банковской системе, безналичным расчетам и любым видам инвестиций. Эксперты предупреждают, что проблема давно переросла рамки обычной правоохранительной повестки и превратилась в макроэкономический риск, который напрямую влияет на финансовую стабильность всей страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457648
Теги:
МВД, Кыргызстан, Нацбанк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  