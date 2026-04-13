В Казахстане накопили 246 тысяч тонн овощей для сдерживания инфляции

В Казахстане подвели промежуточные итоги масштабной кампании по сдерживанию цен на продукты питания в 2026 году. С начала января через государственные каналы населению реализовали почти 142 тысячи тонн социально значимых товаров. В Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что ключевую роль в наполнении рынка сыграл "револьверный" механизм, который позволяет повторно использовать бюджетные средства для закупки новой продукции и льготного кредитования предпринимателей.

На текущее межсезонье власти сформировали внушительные резервы. Общий объем законтрактованной овощной продукции превысил 246 тысяч тонн, из которых основная доля пришлась на картофель. Также в закромах хранятся десятки тысяч тонн капусты, моркови и лука. Примечательно, что регионы пока используют эти ресурсы лишь частично, сохраняя запас прочности для дальнейших ценовых интервенций.

Система государственного регулирования охватывает список из 19 базовых продуктов. Их закупают заранее по сниженным ценам и продают гражданам дешевле рыночной стоимости именно в пиковые периоды сезонного подорожания. Для этого ведомство задействует сразу несколько инструментов, включая прямые закупки у фермеров под будущий урожай и работу стабилизационных фондов.

По состоянию на апрель наибольшую эффективность показала так называемая оборотная схема, через которую поставили почти 69 тысяч тонн продовольствия. Еще существенный объем обеспечили форвардные контракты и ресурсы стабфондов. Вся продукция поступает на полки торговых сетей и социальных магазинов по строго фиксированным ценам. На сегодняшний день жители регионов уже приобрели более 217 тысяч тонн доступных овощей из накопленных государством запасов.