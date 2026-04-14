Кто в Кыргызстане за что отвечает в спорте: тренер, родитель, федерации?

- Светлана Лаптева
В последнее время в редакцию VB.KG все чаще обращаются родители юных спортсменов. Их волнуют вполне конкретные вопросы: нужно ли заключать договор с тренером, кто отвечает за здоровье ребёнка, как выстраиваются отношения между наставником, атлетом и семьёй. Чтобы внести ясность, редакция обратилась в Государственное агентство по делам физической культуры и спорта КР. Ответы пришли оперативно - и тема оказалась куда шире, чем кажется на первый взгляд.

Мы публикуем полученные разъяснения, а также приглашаем к обсуждению тренеров, родителей и известных спортсменов.

"Треугольник доверия": как устроена система

В Кыргызстане взаимодействие "спортсмен - тренер - родитель" условно называют треугольником, в центре которого находится ребёнок. Основа этой системы:

  1. доверие;
  2. сотрудничество;
  3. единые цели.

Тренер отвечает за профессиональную подготовку, родитель - за эмоциональную поддержку, а сам спортсмен постепенно учится самостоятельности. Законодательная база включает в себя: Закон "О физической культуре и спорте", нормы аккредитации спортивных федераций, типовые положения о ДЮСШ и СДЮШОР, а также внутренние уставы спортивных организаций.

Договор обязателен

Да, при поступлении ребёнка в спортивную секцию родитель подписывает договор с тренером или организацией. Также обязательно предоставляется медицинская справка о состоянии здоровья.

Как тренеры отчитываются

У каждого тренера есть журнал учёта, в котором фиксируются:

  1. посещаемость тренировок;
  2. участие в соревнованиях;
  3. протоколы результатов.

Этот журнал регулярно проверяется руководством спортивной школы (ДЮСШ/СДЮШОР).

Этика - не формальность

Профессиональная этика обязательна для всех участников системы. Руководство обязано действовать честно и беспристрастно, обеспечивать безопасность и создавать здоровую рабочую атмосферу. Тренеры, в свою очередь, обязаны уважать спортсменов и родителей, защищать достоинство детей и постоянно повышать свою квалификацию. Общие принципы системы - это честность, ответственность и уважение.

Федерация - отдельный мир

Спортивные федерации в Кыргызстане являются общественными организациями. Это значит, что у них есть собственные уставы, внутренние правила и должностные инструкции. При этом они не обязаны отчитываться перед государством за свою внутреннюю деятельность.

Можно ли сменить тренера?

Да. Родители и ребёнок имеют полное право сменить тренера или клуб. Важно: удерживать спортсмена насильно никто не имеет права.

Кто может стать тренером

Минимальные требования: возраст от 18 лет и профильное высшее физкультурное образование.

Есть ли возрастной предел?

Жёстких ограничений нет. В Кыргызстане многие тренеры и судьи продолжают работать в зрелом возрасте. Более того, их опыт часто становится ключевым фактором успеха молодых спортсменов - особенно в таких видах спорта, как борьба и бокс.

"Дневники тренировок" остались в прошлом?

Частично. Сегодня их заменили стандартные журналы учёта, которые ведёт тренер. Группы обычно формируются с 9 лет.

Цифровизация - пока в зачатке

Полноценной единой цифровой системы контроля спортивных результатов в Кыргызстане пока нет. Чаще используются внутренние базы данных, отчёты на бумаге, а также соцсети и сайты для публикации результатов.

Сколько зарабатывают тренеры

Базовая зарплата тренера составляет около 20 000 сомов. Дополнительно предусмотрены надбавки за успехи воспитанников на чемпионатах Азии, мировых первенствах и Олимпийских играх.

Кто отвечает за результат?

Интересный момент: спортивные федерации, будучи общественными организациями, не отчитываются перед государством за свою деятельность. При этом именно они регулируют развитие видов спорта, работают с судьями и тренерами, а также формируют соревновательную систему.

Тема открыта

Вопросов у родителей по-прежнему много:

  1. справедлива ли система оплаты тренеров;
  2. кто несёт ответственность за травмы;
  3. нужна ли прозрачная цифровая система;
  4. как решать конфликты.

Редакция VB.KG продолжит следить за темой и приглашает к диалогу всех участников спортивного процесса.


Теги:
спорт, Кыргызстан
