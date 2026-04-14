Казахстан увеличил экспорт зерна и муки в Кыргызстан на 13%

Поставки казахстанского зерна и муки в Кыргызстан демонстрируют уверенный рост. Согласно данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, за период с сентября 2025 года по март 2026-го объемы экспорта в КР достигли 393 тысяч тонн. Для сравнения: за аналогичный период прошлого сезона этот показатель составлял 233 тысячи тонн.

В целом за указанные месяцы Казахстан экспортировал на внешние рынки 9,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Рост поставок в Кыргызстан происходит на фоне масштабных изменений в аграрной политике соседней республики.

Так, в 2026 году Казахстан планирует сократить посевные площади под зерновые культуры. Под пшеницу и другие злаки будет отведено 15,9 млн гектаров из общего посевного клина в 23,8 млн гектаров. Эксперты связывают это решение с курсом на диверсификацию сельского хозяйства и перераспределением ресурсов в пользу более маржинальных культур.

Несмотря на сокращение площадей в будущем, текущие показатели подтверждают статус Казахстана как ключевого поставщика продовольственного зерна для кыргызстанского рынка.