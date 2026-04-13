Самое время проводить вечеринки и свидания. Гороскоп с 13 по 19 апреля

До пятницы Луна продолжит убывать, а 17 апреля состоится Новолуние. Неделя располагает к продвижению начатых дел, реализации задумок, а с момента начала нового лунного цикла в пятницу, можно простаивать стратегии, запускать амбициозные проекты, что-то менять в жизни. Созидательная энергия недели будет способствовать смелым и решительным действиям. Первая половина понедельника благоприятствует непродолжительным поездкам, развитию онлайн бизнеса. Вторая половина понедельника, вторник и среда – время романтики, более чувственного восприятия мира. Самое время проводить вечеринки и свидания. Дни благоприятны для творчества. Можно заниматься разработкой дизайна интерьеров, заниматься перестановками. Четверг и первая половина пятницы благоприятствуют избавлению от вредных привычек и груза обид. В пятницу, 17 апреля, Новолуние состоится в 17 часов 51 минуту бишкекского времени. С этого момента полезно строить планы, мечтать и планировать. Самое время поработать над картой желаний. Суббота и воскресенье располагают к совершению покупок, сделкам с недвижимостью, инвестициям. Свидания помогут в развитии отношений. Загородный отдых сложится романтично. Удачны дни для посещения парикмахера и косметолога.

Овен - переосмысление жизненной стратегии, планов на будущее продолжится, что отразиться и на взаимоотношении с людьми из вашего окружения. Круг общения претерпит существенный пересмотр, что позволит обрести опору со стороны друзей и сослуживцев с которыми вы стали больше общаться. Сохранится возможность решить с выгодой для вас финансовые вопросы, а также увеличить доходы благодаря сложившимся в вашу пользу обстоятельствам.

Телец – проблемы только кажутся существенными. Любимый человек и друзья развеют опасения, поделившись своим опытом, если вы позволите им высказаться, а не станете замыкаться в себе. Разумные доводы и слова утешения подвигнут вас на решительные действия, что и станет началом движения к успеху в делах, учёбе. Возникшие новые цели выведут из состояния ожидания, и положительно скажутся на здоровье. Возможны интересные поездки, деловые переговоры, а вечерами романтическое общение.

Близнецы – пора уже привыкнуть к выходкам конкурентов и событиям происходящим на работе. Даже очевидно удачные начинания раскритикуют соперники, но продолжайте следовать своим курсом. У вас обнаружатся союзники среди влиятельных людей и руководства, а потому вам посодействуют с документами и продвижением начатых дел. Не удастся злопыхателям и вбить клин в отношения с любимым человеком. Задуманные вечеринки, свидания и поездки состоятся.

Рак – продолжив давний спор с домочадцами или руководством, вы только зря истратите время и силы. Полезными будут поездки, общение с людьми издалека и учёба. С кем-то удастся лично встретиться и поговорить, но в основном общение будет происходить по телефону, либо с помощью интернета. Практически всё, о чём вы сейчас договоритесь осуществится, вопрос только во времени. Найдутся и пути решения личных проблем, но ради этого придётся пойти на уступки.

Лев – ожидая определённых новостей и приглашений, вы можете упустить важные сообщения от любимого человека, родственников или друзей. Скорее всего они предложат вовсе не то, что вы ожидали от них услышать, но это ведёт к приятному повороту событий и от вашего решения зависит ход событий. Финансы придут в полный порядок. Удастся достичь стабильности в доходах, а совершённые покупки будут соответствовать вашей мечте.

Дева – навязчивое желание вложить деньги в новое дело или взять кредит под крупную покупку сохранится, но пора бы уже с ним расстаться. Покупки по средствам удачны и близкие люди дадут хороший совет, как избежать финансовых потерь. Подготовьтесь к частым поездкам и большому потоку сообщений. Умудрившись везде успеть, вы достигнете долгожданного успеха в карьере и учёбе, а также познакомитесь с незаурядными личностями, что пойдёт на пользу.

Весы – недоброжелатели знают ваши слабые места и попытаются их задеть, услышав о гармонии в личной жизни и успехах в финансах. Спокойно отразив их атаки, и поступив вовсе не так, как хотели бы недруги, вы и дальше продолжите наслаждаться общением с дорогими сердцу людьми. Непродолжительные поездки развеют остатки плохого настроения. Важное решение предстоит принять на работе. От него зависит уровень доходов. Подходящее время для сделок с недвижимостью и оформления документов.

Скорпион – даже если решение уже принято, сомнения останутся, да и сплетники не прочь посудачить о вас. Меньше рассказывайте о своих планах и действуйте. Предстоит многое переосмыслить, провести немало поездок и встреч. Активная деятельность не пройдёт даром. Удастся достичь важных договорённостей и прийти к желаемой цели. Приподнятое настроение подвигнет вас на совершение сюрпризов для любимого человека и домочадцев, что устранит остатки прошлых обид.

Стрелец – оставьте при своём мнении скептиков, отговаривающих от перемен, и преображайте личную жизнь, пробуйте осуществить что-то новое на работе. Свидания, задуманные мероприятия состоятся и принесут вам и любимому человеку, детям и близким позитивные эмоции и, неважно, что об этом скажут злопыхатели. Смелые шаги на работе оправдают себя. Возможно подписание документов, повышение по службе и рост доходов.

Козерог – пытаясь до последнего играть роль непобедимого человека с железными нервами, вы изводите не только себя, но и домочадцев. Душевный разговор с дорогим сердцу человеком поможет справиться с возникшими трудностями в делах и предотвратить очередные столкновения с руководством. Сбросить эмоциональное напряжение помогут встречи с друзьями, поездки и перспективное деловое предложение. Увлёкшись новыми делами, вы забудете о причине раздоров.

Водолей – знайте меру в общении. Задержавшись на вечеринках, или заговорившись с друзьями по телефону, вы начнёте раскрывать кое-какие секреты, и огласка этой информации ударит по вашим интересам. Устроив свидание и развлекательную поездку, возвращайтесь как можно скорее к домашним заботам и работе. Покупки, непродолжительный ремонт, дополнительные проекты не составят времени для праздных разговоров, что принесёт двойную пользу.

Рыбы – казна пополнится благодаря успешным шагам на работе, совершённым сделкам и оформленным документам, но участвовать в новых и незнакомых для себя начинаниях не спешите. Не желательно и совершать крупные покупки. Риск растрат ещё сохраняется. Спасут положение поездки, встречи с людьми издалека и учёбе. Полностью погрузившись в общение, переписку и пополнение багажа знаний, вам будет некогда заниматься коммерческими сделками и покупками.

Астролог Андрей Рязанцев