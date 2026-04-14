Центр исламской цивилизации в РУз признан лучшим музеем тюркского мира

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) удостоила Центр исламской цивилизации в Узбекистане престижного титула "Лучший музей тюркского мира". Об этом почетном решении объявил генеральный секретарь организации Султан Раев на научной конференции, приуроченной к 690-летию Амира Темура.

Объект, возведенный по инициативе президента Шавката Мирзиёева, позиционируется как уникальная площадка, связывающая Восток и Запад. По словам Султана Раева, центр не имеет мировых аналогов и является материальным воплощением идей Третьего Ренессанса в Узбекистане. Глава ТЮРКСОЙ подчеркнул, что республика перешла от деклараций к реальным действиям в вопросах сохранения и продвижения исламского наследия.

Директор Центра Фирдавс Абдухаликов отметил, что проект, созданный на основе авторской концепции главы государства, уже стал одним из самых статусных мегапроектов в регионе. По его словам, опыт Ташкента вызвал интерес на международном уровне: правительство Венгрии изучает возможность реализации аналогичного проекта, а власти Баварии (Германия) выразили готовность поддержать просветительские инициативы центра.

Выбор ТЮРКСОЙ, объединяющей тюркоязычные страны от Турции до Кыргызстана, подчеркивает лидирующую роль Узбекистана в сохранении культурного кода региона. Среди 1300 музеев стран-участниц организации именно узбекистанский центр был признан наиболее инновационным и идейно глубоким пространством.