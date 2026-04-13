В Токмоке задержан подозреваемый в избиении мужчины

В Чуйской области задержан подозреваемый в причинении менее тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, 5 марта 2026 года в милицию обратился гражданин Б.А., 1981 года рождения. Он заявил, что 3 марта около 20:00 знакомый пришёл к нему домой, после чего насильно посадил в автомобиль "Жигули" и вывез на дачный участок у объездной дороги рядом с подвесным мостом. Там, по его словам, из хулиганских побуждений нападавший применил физическое насилие и нанёс телесные повреждения.

Факт зарегистрирован, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению, потерпевшему причинён менее тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК Кыргызской Республики. Подозреваемый гражданин Н.Ж., 1986 года рождения, задержан и водворен в ИВС,

Следствие продолжается.