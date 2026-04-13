Патрульные доставили потерявшую сознание девушку в больницу

В Бишкеке патрульные милиции оперативно доставили девушку, потерявшую сознание, в больницу.

Инцидент произошёл 11 апреля около 22:00. К сотрудникам УПСМ обратились граждане с просьбой о срочной помощи. Девушке внезапно стало плохо, и она потеряла сознание.

Понимая, что счёт идёт на минуты, милиционеры без промедления приняли решение самостоятельно доставить её в ближайшее медучреждение, минуя дорожные заторы. Девушку своевременно передали врачам для оказания медицинской помощи.

В УПСМ напомнили, что сотрудники милиции готовы прийти на помощь в любой экстренной ситуации.