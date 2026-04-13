В Баткенской области пресекли незаконный вывоз скота через границу

В Баткенской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения крупного рогатого скота через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 12 апреля 2026 года в местности Курук-Сай Баткенского района. Военнослужащие Лейлекского пограничного отряда остановили автомобиль Mercedes-Benz Gigant, в котором находились 8 коров, 3 быка и 3 телёнка.

По данным Пограничной службы, мужчина пытался вывезти скот на сопредельную территорию в обход официальных пунктов пропуска.

Задержанный, транспортное средство и животные переданы в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве напомнили, что нарушение режима государственной границы и попытки незаконного перемещения товаров и животных влекут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.