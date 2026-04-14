Чистая вода придет в село Советское до конца июня

В селе Советское Кадамжайского района (айылный аймак Молдо Нияз) на финишную прямую вышли работы по строительству современной системы питьевого водоснабжения. Проект реализуется в рамках программы по повышению устойчивости водохозяйственных услуг к изменениям климата, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Специалисты Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения не просто прокладывают коммуникации, а создают технологичную систему, отвечающую всем стандартам безопасности. Ключевой особенностью проекта станет подведение водопроводных сетей непосредственно к каждому домохозяйству.

Запуск объекта намечен на второй квартал текущего года. Ожидается, что после ввода системы в эксплуатацию порядка 2 тысяч сельчан будут обеспечены бесперебойным доступом к качественной питьевой воде.

В профильном ведомстве подчеркивают, что реализация данного проекта не только повысит уровень комфорта местных жителей, но и существенно улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, став эффективной мерой профилактики инфекционных заболеваний.