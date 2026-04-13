В Сокулукском районе задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

В Сокулукском районе Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с ущербом почти 3,9 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным ведомства, 11 апреля в милицию обратился гражданин Р.А. 15 февраля малознакомый мужчина, войдя к нему в доверие, взял в долг скот - 39 овец, в том числе одну овцу породы "Арашан" с двойней, а также пятилетнего жеребца карагерной масти.

Общая стоимость составила 3 853 000 сомов. Однако деньги возвращены не были. Подозреваемый отключил телефон и скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Ж.Н., 1986 года рождения. Его водворили в ИВС.

В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Чуйской области. Расследование продолжается.

В милиции просят граждан, пострадавших от действий данного лица, обратиться в ОВД Сокулукского района или по телефону 0313 45 33 80.


задержание, мошенничество, Сокулукский район, Чуйская область, животные
Сейчас читают
