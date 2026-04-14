В Таласской области проложили новый канал для экономии электроэнергии

В селе Арал Манасского района Таласской области завершено строительство нового ирригационного канала протяженностью 1350 метров. Объект был возведен в целях повышения эффективности водопользования и оптимизации расходов местного бюджета.

Как сообщили в профильных службах, новый канал подает воду из местного ручья напрямую в канал насосной станции М-1. Главная технологическая задача проекта - минимизировать использование насосного оборудования, что позволит существенно снизить затраты на электроэнергию, необходимую для перекачки воды.

Запуск объекта позволит значительно улучшить мелиоративное состояние и регулярное орошение порядка 600 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Финансирование строительных работ полностью взял на себя бюджет Семетейского айылного аймака. Реализацией проекта занималось Манасское районное управление водного хозяйства при профильном министерстве.

По мнению экспертов, переход на подобные самотечные системы и сокращение энергозатрат при поливе - важный шаг для снижения нагрузки на энергетическую систему региона и повышения рентабельности сельского хозяйства в Таласской области.